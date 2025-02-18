Mehmet Emin Ayaz, eşiyle yaptığı araştırmalar sonucunda, başkentte eksikliğini fark ettikleri 'Radyo ve İletişim Müzesi’ni kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Müzeyi kurmadan önce elimizde 5-6 tane radyo vardı. Diğerlerini daha sonra temin ettik. Müzede sergilenen iletişim araçlarını yaklaşık 2 senede topladık. Radyo bir hayaldir, radyo bir tiyatrodur, radyo bir haberdir. Onun için herkesin hayatında bir radyo vardır. Bunu yansıtmak için, bu duyguları unutturmamak için böyle bir müze açmayı düşündük ve başardık. Müzemizde, geçmişe dönük, üretiminin üzerinden 80 ila 100 yıl geçmiş ve hala çalışan ve insanların gördüğünde duygulanacağı radyolar var. Z kuşağı da annelerinin babalarının hayatlarında böyle bir radyo yaşamı olmuş ve hayatlarında bir süre yer edinmiş bu radyoları görme fırsatı bulup duygulanacaktır. İnsanların bir kısmı burada duygusallaşacak, bir kısmı da sevinecektir” diye konuştu.