Başkent Elektrik’ten kesinti açıklaması

Sabancı Grubu'na ait olan Başkent Elektrik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olup olmadığı ile ilgili tartışmaların ardından yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan 2022 tarihinde ziyaret ettiği ve 4 aydır elektrik enerjisinin borcundan dolayı kesilmiş olduğu belirtilen abonemizin durumu hakkında bir açıklama yapılması gereği oluşmuştur.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, Başkent EDAŞ olarak düzenlemeye ve denetlemeye tabi olan bir sektörde faaliyet göstermekteyiz. Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gitmemiz söz konusu değildir.
Ancak, bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar, gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre; 23.04.2022 tarihinde, ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir.
5 Nisan 2022 tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."
BAKAN DÖNMEZ: IŞIKLARI NEDEN AÇMADINIZ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Dönmez’in bu açıklamasına "Bu yazdığın yalansa istifa edecek misin" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, daha sonra yayınladığı bir tweet'te “Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!” ifadelerini kullanarak ziyaret ettiği ailenin videolu mesajını yayınladı.
Elektrik zamlarının geri alınması çağrısının ardından kendi faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP liderinin evinin elektriği geçen hafta içinde Sabancı Grubu'na ait olan Başkent Elektrik tarafından kesilmişti. Kılıçdaroğlu, karanlık evinde eşi Selvi Hanım ile bir video çekerek "Eylemim karanlıktaki aileler için. Eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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