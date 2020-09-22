Başkan Böcek'in sağlık durumunda önemli gelişme!

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin de stabil devam ettiği belirtildi.

17 AĞUSTOS'TA POZİTİF ÇIKMIŞTI

AA'da yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

7 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.