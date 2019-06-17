17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) dün yapılan ikinci aşamasında da yine geç gelen, kimliğini unutan bu nedenle sınava giremeyen öğrenciler oldu. ÖSYM'nin kılavuzunda 'basit piercing'lere izin verildiği yer alıyordu ancak birçok noktada sınava gelen adaylar piercinglerini çıkartarak içeriye alındı. İstanbul'da bir kız öğrenci cumartesi günü piercingini çıkaramayınca sınava alınmamıştı. Sınavın ikinci oturumunun yapıldığı pazar günü de iki kız öğrenci, birbirlerine yardım ederek piercinglerini çıkartmış, sınava o şekilde girebilmişlerdi.
ÖSYM BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE KILAVUZU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçen 19 Ocak'ta bu yılki sınavlarda piercing ile ilgili sorunların biteceğini açıklarken, "Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgâh açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Artık bu dönem sona erecek anlaşılan" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Bu açıklamanın ardından ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzu'ndaki "Sınava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç, gereç ve eşyalar nelerdir?" bölümünde, adayların sınava girerken, yanlarında bulundurulması yasak eşya ve objeler sayıldı.
Bu bölümde, adayların sınav salonlarına yanlarında bulunduramayacakları eşya veya takılara ilişkin, "Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç)" denildi.
PEKİ BASİT PIERCING NEDİR?
Avcılar´da yıllardan bu yana müşterilerine piercing taktığı ruhsatlı işyeri bulunan Umut Burak, ÖSYM´nin `Basit piercing´ tanımlaması ile ilgili bunların takılıp-çıkarılmasının kast edilmiş olabileceğini ifade ederken, "ÖSYM; `Basit piercing´ tanımı ile `ucu top şeklinde halkalı, burmalı ve geri çekilerek çıkarılabilenleri´ kast etmiş olabilir. Buna göre; zor piercing esneyen ve vidalı olanlardır. Bir sürü genç sınava giren veya giremeyen, bunları çıkaramayan bize de gelip başvuruyor" diye konuştu.
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