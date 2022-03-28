Başına poşet geçirilen kişi öğretmen değil!

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Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda, bir öğrencinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği öne sürülmüş ve görüntüler büyük tepkilere yol açmıştı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Sözkonusu video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"VİDEODAKİ KİŞİ ÖĞRETMEN DEĞİL"

Açıklamanın devamında, videoda görüntüye gelen kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN YAYIMLANDI"

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."