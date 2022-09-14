BASE 28 Eylül'de başlıyor

Bu yıl Akaretler Sıraevler'de 'İz ve İletişim'i temasıyla gerçekleşecek olan BASE 2022’de 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 83 eseri sergilenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Jumbo ana sponsorluğunda,

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan BASE 2022’de 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 83 eseri sergilenecek.

Ayşe Coşkun

BASE, 6 yıldır genç sanatçıların yaratıcılığını ve üretme motivasyonunu desteklemek, yeni mezun sanatçılarla sanat alanında faaliyet gösteren farklı aktörler, uzmanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iletişim, diyaloğu ve ortak çalışma pratiğini teşvik ederek

özgün bireysellik ile toplumsal karşılaşma için ortak bir alan yaratıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni mezun sanatçı adaylarının dünyaya ve sanata yönelik geliştirdikleri bakış açılarını, yaratıcılık kanallarının zenginliği ya da sınırlarını, sanat üretiminde ele alınan güncel kavram

ve içerikleri, kullandıkları form, mecra ve araçların olanaklarını, ne tür sorunlarla uğraştıkları ya da uğraşmadıkları ve Türkiye’deki akademik eğitimin niteliğini de gözler önüne seriyor.

Dilek Doğan - 'Have a Seat'

BASE, 2022 yılında mezun olan genç sanatçı adaylarının, olguları, ilişkileri, yaşam biçimleri ve bireysel deneyimleri nasıl aktardıklarını ve üretim araçlarının çeşitliliğini bize yeniden gösteriyor. Yeni kuşak sanatçıların geleceğe bırakacakları izi belirginleştirerek canlı tutmaya devam ediyor.

Base bu sene 79 üniversiteden 1200 başvuru aldı; ve sergide 73 sanatçının 83 eseri sergilenecek.

Fatma Tuzluca - 'Derviş Pusulası'

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2022 yılı başvurularını; Ayça Telgeren, Ayda Elgiz Güreli, Baha Toygar, Berat Işık, Derya Yücel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Farah Aksoy, Fulya Çetin, Haldun Dostoğlu, Işıl Eğrikavuk, Melis Terzioğlu ve Sinem Yörük değerlendirdi.

Samet Alış - 'Taşınmaz Kültür Mirasları'

BASE’in küratörü Derya Yücel, Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması olan “İz ve İletişim’i şu şekilde anlattı:

“Sanat, kültürel angajmanlar içerisinde etkin bir iletişim diline sahiptir. Sanat, fiziksel,

düşünsel, duygusal, zihinsel ve sosyal mesafeleri birbirine yakınlaştırabilir. Sanat, yeni duyumlar yaratan ve yeni öznellikler ortaya çıkaran deneyim biçimleri olarak dünyaya dair izler bırakır. Sanat üretmek ise bireyin kendine özgürlüğü, düşünsel ve yaşamsal perspektifinden izleri nasıl

aktardığı, kavramsal seçimleri ile onu algılama, anlamlandırma yöntemlerinin, üretim diline yönelik teknik donanımı ve becerilerinin bütünsel bir sonucudur. Dolayısıyla sanat üretmek,

bireyin kendi zamanını kaydetme biçiminin yön verdiği yaratıcı bir iletişimin somut formudur.

Sanatçılar, değişen dünya karşısında etkiler ve duygulanımlar üretirken aynı zamanda dünyayı görme ve dünyada eylemde bulunma biçimlerimizi dönüştürme potansiyeli olan bir iz ve iletişim dili yaratırlar…"

Ozan Dursun - 'Y'

BASE, 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında her gün 11:00-19:00 arasında Akaretler Sıraevler'de ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.