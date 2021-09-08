Başarı hikayemizin önsözünü yazdık

Altı kamu şirketinin bir çatı altında birleşmesi sonucu 1 yıl önce kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik, 12 ay sonunda 3 alanda birinciliği göğüslemeyi başardı. Birinci yılında hayat, hayatdışı ve bireysel emeklilik (BES) alanlarında sektör liderliğini elde eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 6 şirketin birleşmesinin ardından gelen 3 alandaki birincilik için "Başarı hikayemizin önsüzünü yazdık" diye konuştu. Birleşmenin gerekçelerini sinerji, ölçek ekonomisi, sürdürülebilir liderlik, sigorta algısını dönüştürmek ve uluslararası bir oyuncu olmak şeklinde sıralayan Benli, "6 maddeyi şirketin DNA'sına işledik. 6 şirketin her birinin farklı uzmanlık alanları vardı. Bunları lego gibi birleştirdik" şeklinde konuştu. Benli; “Türkiye’de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen şirketimiz, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında gerek kurumsal gerekse finansal performans anlamında imza attığı başarılarla da verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu kanıtladı” diye konuştu.

'FELAKETZEDENİN AYAĞINA GİTTİK'

Sürdürülebilir liderlik için yüzde 28 pazar payının gerektiğine işaret eden Benli, 2023'te bu hedefi gerçekleştireceklerine inandıklarını vurguladı. Türkiye'de bu yıl gerçekleşen sel ve orman yangını felaketlerinde sigortalıların yanında olduklarını anlatan Benli, bu felaketleri yaşayan sigortalıların kendilerine gelmeden kendilerinin vatandaşın ayaklarına gidip hasarlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Sigorta ihraç eden bir şirket olmayı hedeflediklerini dile getiren Benli, özellikle Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri ile Doğu Avrupa'da gerçekleştirilen projeleri sigortalamayı istediklerini söyledi. Şirket olarak vatandaşın işine yarayan terzi usulü denilebilecek ihtiyaçlara anlık cevap veren bir çalışmaları olduğunu da ifade eden Benli, "Artık Türkiye Sigorta gerçeği var" dedi.

'GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'

Benli, “Kurulduğumuz ilk gün de söylediğimiz gibi Türkiye Sigorta, ülkemizde sigorta sektörünün büyümesine itici güç olmak üzere hayata geçti. Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktık. Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Biz Türkiye Sigorta olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına değer katarken, ismimizden aldığımız sorumlulukla ve sektörün lider şirketi olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekûn büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz” dedi. Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerinin altını çizen Atilla Benli; Türkiye Sigorta’nın 2 bin 700 çalışanı ile 8.300 dağıtım ağı, 5.950 hizmet noktası ve 40 faaliyet bölgesinde, tüm Türkiye’nin hizmetinde olduğunun altını çizdi.

MARKA YÜZÜ TİMUCİN ESEN: SİNEMADA SİGORTA ÇOK AZ

Türkiye Sigorta’nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen ile 1 yıl süreyle sözleşmeye imza atıldı. Timuçin Esen zor ve tehlikeli koşullarda çalışan dizi ve sinema oyuncularının çok az projede sigortalandığından şikayet etti. Esen kendisinin bir çok alanda sigortasının ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) planı bulunduğunu söyledi.

Timuçin Esen’in Hekimoğlu dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki, 8 Eylül Çarşamba akşamı yayına girdi. Basın toplantısında konuşan Timuçin Esen şunları söyledi; “Ülkemizde sigorta bilinci özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada değil. Oysaki sigorta konusu, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda ise bu yöndeki bilinci artırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Türkiye Sigorta gibi hem bu bilincin geliştirilmesi yönünde önemli bir misyon üstlenen hem de henüz ilk yılında büyük başarılara imza atan lider bir kurumla birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duydum.”