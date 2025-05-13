Başakşehir’de cip ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Başakşehir'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Kaza, saat 22.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, Sefa D.'nin kullandığı otomobil anayola bağlanacağı sırada karşı yoldan gelen cip ile çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.