Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! - Futbol Haberleri

        Başakşehir tur için sahaya çıkıyor!

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Rams Başakşehir, 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek.

          Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 2

          Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.

          Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

        • 3

          Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.

          Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.

        • 4

          BULGARİSTAN EKİPLERİYLE 4. RANDEVU

          Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcileriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

        • 5

          Turuncu-lacivertliler, Ludogorets (2) ve Cherno More (1) ile yaptığı toplam 3 müsabakada 2 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

          Söz konusu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 1 gol gördü.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Habertürk Anasayfa