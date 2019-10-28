Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen 15 puanlı Trabzonspor, Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir ise, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile Obi Mikel kadroya dahil edilmedi.

23. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.