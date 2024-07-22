Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Başakşehir ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşılaşacak. Başakşehir, La Fiorita'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda FC Iberia 1999 Tbilisi- FK Partizani maçının galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Ruzomberok'a kaybetmesi halinde yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.
Trabzonspor'un bu turdaki muhtemel rakibi HNK Hajduk Split - HB Torshavn maçının galibi olacak.