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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir - Heidenheim UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi maçlarının bitiminin ardından gözler Avrupa ve Konferans Ligi müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda temsilcimiz Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde 2 beraberlik ve mağlübiyeti bulunan Başakşehir, ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir- Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:21
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim'ı ağırlıyor. Avrupa arenasında henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir, Alman ekibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrılan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, kalan maçlarını kazanarak play- off potasında yer almak istiyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Başakşehir- Heidenheim maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...

        • 2

          BAŞAKŞEHİR- HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Başakşehir- Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe (bugün) 20.45'te oynanacak.

          Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        • 3

          BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

          Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek

        • 4

          HEİDENHEİM MUHTEMEL 11

          Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig

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