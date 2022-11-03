UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk etti. Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazanarak grubu lider tamamladı.

Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 4'te Youssouf Ndayishimiye, 33'te Serdar Gürler ve 65'te Berkay Özcan kaydetti.

Hearts'ın tek sayısı 90'da Atkinson'dan geldi.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 13'e çıkararak grubu lider bitirdi ve direkt olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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MART AYINA KADAR MAÇ YOK!

Başakşehir, son 16 turu maçlarını 9 ve 16 Mart'ta oynayacak. Konferans Ligi'nde son 16'ya yükselecek diğer takımların belli olacağı play-off turu maçları ise 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak. Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi ise 24 Şubat'ta yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

FIORENTINA 2'NCİ OLDU

Grubun diğer maçında Fiorentina, deplasmanda Rigas Skola'yı 3-0 yendi. Puanını 13 yapan İtalyan ekibi, ikili averajda Başakşehir'in arkasında 2. olup, son 16'ya yükselmek için play-off turu oynamaya hak kazandı.