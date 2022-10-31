Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, 12. haftada ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 38'de Youssouf Ndayishimiye, 65'te Keny ve 76'da Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Giresunspor'un tek sayısı 80'de Serginho'dan geldi.

Başakşehir bu sonuçla puanını 23'e yükseltip haftayı 2. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Giresunspor ise 9 puanda kaldı ve haftayı17. sırada tamamladı.