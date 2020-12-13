Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Güray, Mirallas, Muhammet, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 maçta da mağlup oldu.

SKRTEL CEZA SINIRINDA

Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 13. haftayı "bay" geçecek turuncu-lacivertli ekibin 14. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

FRANSA'DAN PERŞEMBE GÜNÜ DÖNDÜ

Başakşehir, 8 Aralık Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le karşılaştı. Ancak sonuçtan çok karşılaşmanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi maça damga vurdu.

Dünya kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından Medipol Başakşehir karşılaşmanın 17. dakikasında sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti. UEFA'nın hakem dörtlüsünü değiştirmesinin ardından maç, 9 Aralık Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmişti.

Grupta son sırada yer alan ve Avrupa kupalarına son maçlar öncesinde veda eden turuncu-lacivertliler, karşılaşmada sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Yaşanan olaydan dolayı Fransa'dan Türkiye'ye 1 gün geç (10 Aralık Perşembe günü) dönen İstanbul ekibi, ligde Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına da geç başladı.