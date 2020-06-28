Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.

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