Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde son 9 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 59 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada giren Galatasaray ise aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
STAT: Fatih Terim
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Ali Palabıyık
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Ömer, Emre, Belhanda, Feghouli, Onyekuru
YEDEKLER: Berk, Şener, Selçuk, Yunus, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GALATASARAY'DA 7 EKSİK
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.
Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
3 FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK!
Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.
Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.
Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.
SKRTEL CEZALI
Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.
3 İSİM İÇİN SARI ALARM
Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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