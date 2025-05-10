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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir - Fenerbahçe maçı yazar yorumları - Fenerbahçe Haberleri

        Başakşehir - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

        Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son 3 maça bıraktı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Mert Müldür, Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:54
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        • 1

          Gürcan Bilgiç (Sabah): Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığını bilmeyenler vardı. Öylesine "gazı kaçmış", meraktan uzak bir gündü aslında. Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara maçı yaşatmak, yüksek motivasyon sağlamak da zor olacaktı. Maç içinde de yaşadık bunları. Mourinho klasiğini bozmadı. Her kötü sonuç sonrasında olduğu gibi sert rotasyon yaptı. Fatura sahipleri kulübedeydi ama kendisi de kenarda. Dediğini yaptıkları için mi, yoksa yapamadıklarından mı oturuyorlar, bilemiyoruz. Tempo düşüklüğü geniş alanları, bu da hataları getirdi.

        • 2

          İbrahim Yıldız (Habertürk): Maçın önüne geçen isim orta hakem Burak Pakkan’dan söz etmek gerekiyor. Kararlarındaki tutarsızlık, kendine güvensizliği oyunu sıkıntılı hale getirdi. Öncelikle, Fenerbahçe’nin iki penaltısını vermedi. VAR da bu konuda sıfır çekti. Ardından, Talisca ve Carlos’a ikinci sarıyı gösteremedi. Sonra, Mourinho’nun ikinci gol sonrası VAR işareti sarı kartlıktı. Cesaret edemedi. Bir başka kötü görüntü ise, Tadic’in Talisca’ya yönelik tepkisiydi. Talisca pas vermeyen Tadic’e kızınca Tadic arkadaşının üzerine yürüdü. Arkadaşları tutmasa olay çok başka yere gidecekti. İster istemez akla şu soru geldi. Takım içerisinde ikilik ya da gruplaşma mı var? Ya da, bu oyuncular aynı tepkiyi büyük maçlarda rakip takıma neden göstermediler? Fenerbahçe yönetimi bu tür görüntülere izin vermemeli. Bu tür oyunculardan biran önce kurtulmak zorunda.

        • 3

          Engin Verel (Akşam): Başarısızlığı bu kadar saha dışı faktörlere bağlar ve sürekli 'Yapı-Kapı' diye bahaneler üretirsen, futbolcular da hoca da o 'Kapı'nın arkasına saklanıp, saklambaç oynamaya devam ederler. Zira başarısızlığın bahanesi hazır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içi televizyon programında, "Mourinho ile gelecek sezon da devam edeceğiz" açıklamasını izledim. Bunu istikrar adına yapacağını söylüyor. İyi de istikrar doğru şeyleri korumakla olur. Yanlışta istikrar felakettir, şimdiden uyarmak isterim. Hocanın kariyerine ve futbol bilgisine itirazım yok ama çağdaş sistemden uzak teknik adamların sistemin dışına atıldığını görmek lazım. Bu tür hocalar turnuvalarda başarılı olabilir ama uzun soluklu maratonları taşıyamıyorlar. Haliyle atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra gönül almaya çalışmanın anlamı yok.

        • 4

          Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe ilk yarıda son derece temposuz, devre sonundaki gole kadar pozisyonsuz bir futbol sergiledi. Nasıl tempo yapabilirler ki? Dzeko- Tadic-Talisca bir arada oynuyor. Bir de üstelik Diego Carlos gibi sanki futbolu bırakmış bir stoper sahada. Fenerbahçe ilk devre ortasına kadar üç kez de sarı kart gördü. Diego Carlos'un net ikinci sarısını göstermeye ise hakem Burak Pakkan gördüğü halde cesaret edemedi. Sonra 45. dakikada sahneye ilk yarının en iyi futbolcusu Mert Müldür çıktı. Çok kaliteli bir gole de imza attı. İkinci yarıda teknik direktör Jose Mourinho, Carlos'u çıkarınca Fenerbahçe çok düşük temposuna hiç olmazsa 1 vites ekledi. Ardından Milan Skriniar'ın yoktan var ettiği bir pozisyonda fark ikiye çıktı. Sonra da En-Nesyri alışılmış kafa gollerine uzun aradan sonra dönmüş oldu. Oğuz da neticeyi ilan etti. Ve sonuçta da 3 puan kazanıldı. Mourinho yine beklendiği gibi altı oyuncu değiştirerek maça başladı. Sonra da kafasına göre hamleler yaptı. İrfan Can Kahveci ile yıldızının barışmadığı kesin bir gerçek. Sormak istiyorum kendisine, 'ortaya çıkardım' diye övündüğü Yusuf Akçiçek neden oynamıyor?

        • 5

          Ercan Taner (Sözcü): Esas olay Talisca ve Tadic arasındaki tartışmadaydı. Talisca istediği pası alamayınca, Tadic'e el kol hareketi yapmıştı. Tadic onun üstüne yürürken arkadaşları kendisini zor tuttu. Hakemden yine tık yoktu. Küçük bir uyarıyla geçiştirmişti yaşananları. Tadic ve Talisca asırlık bir çınarda forma giydiklerinin farkında olmalılar. Böyle tartışmalar amatör küme maçlarında bile olmuyor artık.

        • 6

          Nihat Kahveci: Tadic'i ben ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Buralardan ister istemez bir şeyler çıkar. Bir şeyler var ki bu kadar gerildiler. Tadic'i bugün 3 kişi tutamadı ya. Devre arası araları düzeldi. Çok da büyütülecek bir şey değil ama 8 puan geridesin ve sahada da bunlar olunca 'Gruplaşmalar mı var?' diye insanlara koz veriyorsun. Sen bana çıkıp 'Ligin başında şampiyon belliydi!' dersen 'Devre arası neden bu kadar oyuncu aldın o zaman?' derim. Fenerbahçe taraftarını neden bu kadar umutlandırdınız, kahroldular!

        • 7

          İlker Yağcıoğlu: Burak Pakkan için başka meslek tercih etmesi kendisi için daha hayırlı olur. Yaşı da henüz genç. Başka bir işe yönelsin. VAR hakemi Verissimo'yu da eleştiren Yağcıoğlu, "VAR da enteresan kararlar verdi. O arkadaşı da bir daha Türkiye'ye sokmamak lazım. Bu iddialı bir maç olsaydı ciddi şekilde infial yaratacak kararlar verdiler her iki taraf adına da...

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