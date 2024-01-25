Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası Çağdaş Atan'dan penaltı ve hakem yorumu - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan penaltı ve hakem yorumu

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, çok iyi mücadele ettikleri karşılaşmayı son dakikadaki penaltı golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atan'dan penaltı ve hakem yorumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Son dakikada penaltı golüyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Atan şunlaru söyledi:

        "İlk 20 dakika çok iyi giriş yaptığımız bir maç oldu. Planladığımız geriden oyun kurarak, rakibin arkasına gitmeyi 2-3 kere başardık. Oosterwolde ve Ferdi'nin muazzam hızları geçişleri yapmamızı engelledi. 20. dakikadan sonra top kaybı yapmaya başladık. Baskıda kaybettiğimiz toplar Fenerbahçe'ye şut imkanı tanıdı. İlk yarının sonunda Figueiredo'nun atılması tüm oyun planımızı bozdu. İkinci yarı 5-3-1 bekleyip rakibi durdurmak istedik çünkü Fenerbahçe'nin hem kaliteli kadrosu var hem de ceza sahasına çok iyi toplar gönderen bir isim Tadic var. Sonradan giren oyuncular hep zindeydi ve iyi oyunculardı. İki tane geçişten pozisyon yakaladık, pozisyon da verdik özellikle Cengiz girdikten sonra. Maçı 0-0 bitirebilirdik ama futbolun güzelliği, maalesef son dakikada penaltıyla maçı kaybettik. Biraz daha sahada sakin kalabilirdik, gereksiz yere verilen fauller, maçın başında bize ve Fenerbahçe'ye verilen kartlar oyunun tansiyonunu arttırdı. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."

        REKLAM

        "VERİLEBİLECEK BİR PENALTIYMIŞ"

        Atan, "Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, bir penaltılarının da verilmediğini söyledi. Penaltı pozisyonu ve hakem kararları hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

        "Batshuayi'nin pozisyonunu izlemedim ama verilen penaltı pozisyonu da verilebilecek bir penaltıymış. Kolu arkasını dönmüş olmasına rağmen top koluna çarpmış. Çok hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum, oyunda kalalım istiyoruz. Oyunu konuşalım ama kime ve neye göre konuşalım. Bunlar da önemli kriterler. Hakemi buraya çok taşımak istemiyorum. Kulübümüz bu konuyla ilgili belki bir açıklama yapmak isterler ama gördüğüm kadarıyla penaltı pozisyonu penaltıydı."

        Çağdaş Atan, Deniz Türüç'ün ekstra motivasyonla oynadığı yönündeki bir yorum üzerine ise, "Deniz gayet iyi oynadı, ilk yarı Tadic'in vücudunu kullanıp Ferdi'nin bindirmelerine karşı takip etmesi yönünde uyarmıştık. Bir iki kere futbolun kuralları çerçevesinde Ferdi'yi blokladığı doğru ama bunu yüksek motivasyona bağlamak doğru değil. Oyunu gerecek davranışları görmedim. Oyunun sonunda ben de Deniz'i sakinleştirmeye çalıştım ama bu anlaşılır bir şey, penaltı yiyerek kaybedilen maçta oyuncular böyle tepkiler gösterebilir." açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        SELAHATTİN BAKİ'YE CEVAP

        Başakşehir Teknik Direktörü, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin kendisi ve Deniz Türüç hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

        "Sayın Selahattin Baki sanırım benim ismimi de kullanarak bir şey söylemiş. Ben bu durumu şampiyonluk yarışına ve isteğine veriyorum. Biz hiçbir zaman yan kulübeyle uğraşmadan, oyunumuza bakarak oyuncularımızı oyunun içinde tutmaya çalışarak, bazen iyi oynayarak bazen de zorunlu durumlarda iyi savunma yaparak lige renk katmaya çalışıyoruz. Benim ismimi kullanmasını strese ve coşkuya bağlıyorum. Benim ne oyunu gerecek, pozisyonu izleyince penaltı olduğunu da söyledim. Oyuncunun da taraftarın önüne gönderilmesini doğru bulmuyorum. Bazı şeyleri kazanırken bazı şeyleri kaybetmemek gerek. Özellikle oyuncuları sosyal medyanın, trol hesapların kötü kullanıldığı ortamda, oyuncuları, hakemleri ve teknik direktörleri ortaya atmayı, yem etmeyi doğru bulmuyorum. Uzun zamandır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe, çok yakın hissediyorlar kendilerini şampiyonluğa, o coşkuyu, hırsı ve isteği anlayabiliyorum. Gayet insani bir duygu. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

        Başakşehir'in transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Dennis 10 haftadır aramızda yok zaten, gerçekten iyi bir oyuncu. Maalesef biz bekleneni alamadık. Sözleşmesini fesh ettik, Watford'a geri döndü. Hücuma kanat bölgesine takviye arayışımız var, orta sahaya 8 numaraya takviye arayışımız var, olursa sol bek alternatifi oluşturma arayışımız var. Emre Mor benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de bence istediği kadar süre alamıyor, belki bu opsiyonu değerlendirebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor, olursa bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "uzay kanunu" açıklaması
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan "uzay kanunu" açıklaması
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Habertürk Anasayfa