Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması!

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'la ilgili bir açıklama yaptı.

Başakşehir, Atan'ın görevine devam edeceğini duyurdu

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Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Yönetim Kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu görüşme sonucunda; geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa Kupalarına katılıma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir.

Çağdaş Hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz."

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BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetim kuruluyla görüşme yapacağını söylemişti.

Yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Atan, "Yönetimle görüşme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Güven toplantısı yapmıştık ama bu maçta kaybediş şeklimiz, bazı kararlar almamızı gerektirebilir. Ondan sonrasını göreceğiz. Yönetimin neyi hedeflediğini bilmek istiyorum. Avrupa hedefine yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Bu şansları kullanamıyoruz. Çok iyi bir yapılanma yaşadığımızı düşünüyorum. Bu sezon maalesef, inişli çıkışlı. Kırılma maçlarında çok kazanamamamız bizi açıkçası yordu." ifadelerini kullanmıştı.