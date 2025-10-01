Başakşehir'de plastik malzeme deposu alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye kipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA