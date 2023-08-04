Başakşehir'de feci motosiklet kazası: 1 ölü
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen feci kazada motosiklet, bariyerler ile beton mikserinin arasında sıkıştı. Sürüklenen motosikletten yola savrulan sürücü hayatını kaybetti
Başakşehir'de beton mikseri ile bariyerlerin arasında sıkışarak sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Olimpiyat Stadı Bulvarı'ndan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istikametine giden A.A'nın kullandığı motosiklet, bariyerler ile beton mikserinin arasında sıkıştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sürüklenen motosikletten yola savrulan A.A, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, beton mikseri şoförünü gözaltına alarak emniyete götürdü.
Motosiklet sürücüsünün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza dolayısıyla yoldaki trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.