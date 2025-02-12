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        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de camideki makasla yaralama anı güvenlik kamerasında - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de camideki makasla yaralama anı güvenlik kamerasında

        Başakşehir'de camide yaşanan tartışma sırasında bir kişinin makasla yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:02
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        Camideki makasla yaralama anı kamerada
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        Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi'ndeki camide 10 Şubat'ta 16 yaşındaki F.E.A. ile M.H. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        M.H, kovaladığı F.E.A'yı caminin giriş kısmında yakalayarak üzerindeki makasla yaraladı.

        O sırada cami yakınında bulunan polis ekipleri M.H'yi gözaltına alırken, hafif yaralanan genç sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

        Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, F.E.A'nın kendisine saldıracağını düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Makaslı saldırı anı, caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, aralarında F.E.A'nın da olduğu 3 kişinin yerde yatan M.H'nin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin yerden kalkarak F.E.A'yı kovaladığı anlar yer aldı.

        Gencin makas darbesiyle yaralanma anı da caminin giriş kısmındaki kamera tarafından kayıt altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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