Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimiz Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hepsi maçlarını ülkemizde oynayacak. 4. maçlar sonunda Beşiktaş ve Trabzonspor turnuvaya veda ederken tur şansı bulunan tek takımımız Başakşehir, kritik mücadelede İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Kartal ve Fırtına ülke puanı için Başakşehir ise hem ülke puanı hem de gruptan çıkmak için mücadele edecek.

SAHNEDE İLK TRABZON VAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ROTASYON ZAMANI

Krasnodar ile deplasmanda yapılan maça genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın Getafe maçında da rotasyona gitmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Flip Novak'ın dışında sakatlığı süren futbolcu bulunmuyor.

TRABZONSPOR - GETAFE

STAT: Medical Park

SAAT: 18.50

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Andris Trimanis

MUHTEMEL 11: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj ve Sörloth

BAŞAKŞEHİR TUR AŞKINA

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak. Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.

GALİBİYET TURU GETİRECEK

Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

BAŞAKŞEHİR - ROMA

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Ovidiu Hategan

MUHTEMEL 11: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Azubuike, İrfan, Visca, Crivelli

BEŞİKTAŞ, BRATISLAVA'YI AĞIRLIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATISLAVA

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Enea Jorgji

MUHTEMEL 11: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Kartal, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Güven, Umut