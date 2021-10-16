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Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları, Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumladı

16.10.2021 - 10:32 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Aykut Kocaman, Başakşehir’in başındayken ligde iki kez teknik adam değişikliği yapan takımlarla oynama şanssızlığı yaşadıklarını söylemişti. Hoca değiştiren takımlarda otomatik bir kıpırdanma oluyor ve Başakşehir’in bu dezavantajı yaşadığını iddia ediyordu Aykut Hoca. Dün hikayenin diğer tarafındaydı Başakşehir. Teknik adam değişikliği sonrası kıpırdanan Başakşehirlilerdi bu kez.

  • Dün iki takımın ikişer gol attığı ikinci devrenin bu güzel maçın doğal akışı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın sahadan puansız ayrılma sebebiyse ilk devredeki temposuzluğuydu.

     

  • ERMAN TOROĞLU

    Hakem iki yerde Beşiktaş'a kıyak yaptı. Verdiği penaltıyı göremeyebilirdi. VAR doğru iş yaparak ikaz etti, penaltıyı verdirdi. Bu şunu gösteriyor: MHK oraya kaşar hakemleri değil gençleri verecek. Gençler de faydalansın, büyük takım etkisinde kalmasın. Zaten büyük takım başkanları da gençleri istiyor. MHK için bulunmaz bir fırsat. Nasıl olsa sizi öldürecekler. Hiç olmazsa çarpışa çarpışa ölün.

  • Dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikâye. Sanki Beşiktaş 'nasıl olsa bu sene de şampiyonum' havasında... En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla - 4. hakem kıyak geçti- eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfrü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur. Başakşehir kazanmak için her şeyi yaptı ve hak ettiğini aldı.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş, dün dağınık bir görüntüdeydi ve maçı Başakşehir kadar istemedi. Bu sezon deplasmanda sadece Antalya’da kazanan siyah-beyazlılılar bu görüntüsüyle dış sahada daha çok puan kaybeder.

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