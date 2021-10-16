Dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikâye. Sanki Beşiktaş 'nasıl olsa bu sene de şampiyonum' havasında... En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla - 4. hakem kıyak geçti- eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfrü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur. Başakşehir kazanmak için her şeyi yaptı ve hak ettiğini aldı.