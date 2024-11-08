Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

        Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 20 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 23'e yükseltmek istiyor. Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Başakşehir güçlü rakibi karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşmaya dair detayları merak ediyor. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa maçlarının bitiminin ardından gözler Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. Bu kapsamda Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Van Bronckhorst yönetiminde 10 lig maçına çıkan siyah beyazlılar, 6 galibiyet alırken 2'şer beraberlik ve mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan 15 puanı bulunan Başakşehir, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8. sırada yer buldu. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

        BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        REKLAM

        Başakşehir- Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa