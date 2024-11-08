Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

Avrupa maçlarının bitiminin ardından gözler Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. Bu kapsamda Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Van Bronckhorst yönetiminde 10 lig maçına çıkan siyah beyazlılar, 6 galibiyet alırken 2'şer beraberlik ve mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan 15 puanı bulunan Başakşehir, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8. sırada yer buldu. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

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BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

REKLAM Başakşehir- Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak. BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak. BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih