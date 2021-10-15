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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK ilk 11..

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK ilk 11...

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı için artık heyecan dorukta. Haftanın açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanıyor. İşte Başakşehir Beşiktaş maçına ilişkin tüm detaylar...

15.10.2021 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK ilk 11..

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Başakşehir Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 9. hafta mücadelesine sahne olacak Başakşehir Beşiktaş maçı 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Necip, N'sakala, Rıdvan Yılmaz; Josef, Pjanic, Salih Uçan, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan Karaman.

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