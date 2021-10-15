Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Başakşehir Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 9. hafta mücadelesine sahne olacak Başakşehir Beşiktaş maçı 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Necip, N'sakala, Rıdvan Yılmaz; Josef, Pjanic, Salih Uçan, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan Karaman.