Başakşehir, Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenildi

Atan yönetiminde, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 55 maç oynayan Başakşehir, ilk kez 5 gol yedi.

Başakşehir, bu dönemde ikinci kez 4 farkı yenilgiyle sahadan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan ile Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye ise 4-0 kaybetmişti.