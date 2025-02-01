Başakşehir: 4 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Krzysztof Piatek (3) ve Davidson'un golleriyle farklı galip gelen Başakşehir, puanını 32'ye yükseltti. 3. Sırada yer alan Samsunspor ise haftayı 40 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19, 58 ve 69. dakikalarda Krzysztof Piatek, 86. dakikada da Davidson attı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 32'ye yükseltirken, 3. sırada yer alan Samsunspor ise 40 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.