Başakşehir: 4 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. 17'de Krzysztof Piatek, 53'te Joao Figueiredo, 90'da Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler'in golleriyle galip gelen Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Alanyaspor haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Başakşehir oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17'de Krzysztof Piatek, 53'te Joao Figueiredo, 90'da Deniz Türüç ve 90+5. dakikada Serdar Gürler attı. Konuk ekibin gollerini ise 26'da Sergio Cordova ve 45+3. dakikada penaltıdan Jure Balkovec kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e çıkarırken, Alanyaspor 1 puanda kaldı.