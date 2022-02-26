Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 25. dakikada Pizzi - Trezeguet işbirliği ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Fatih Karagümrük, Borini ile skora dengeyi getirdi. Bu golden 2 dakika sonra bu kez Ahmed Musa, Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadeleyi Fatih Karagümrük kazandı ve puanını 39'a yükseltti. Başakşehir ise 46 puanda kaldı.