Başakşehir: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

Eyüpspor'u öne geçiren golü 28'de Mame Thiam atarken, Başakşehir'e beraberliği getiren golü ise 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 16'ya, Başakşehir ise 15'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eflatun Sarılılar, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Başakşehir, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan Ömer Ali Şahiner’in yaptığı ortada savunma tarafından uzaklaştırılan top ceza sahası dışına açıldı. Ceza yayı sağ tarafında topu kontrol eden Miguel Crespo’nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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28. dakikada savunmada Miguel Crespo’nun hatasında araya giren Ahmed Kutucu’nun dokunduğu top ceza sahası içi sol çaprazda Mame Thiam’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan Dimitrios Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde Joao Figueiredo’nun kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada sol taraftan Olivier Kemen’in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde Miguel Crespo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

55. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte Davidson kafayla çevirdiği top tekrar arka direğe açıldı. Pozisyonun devamında arda direkte Ömer Ali Şahiner’in kafayla yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla kurtardı. Meşin yuvarlak altıpasın sağ tarafında Miguel Crespo’nun önünde kaldı ve bu oyuncu vuruşunu yaptıktan sonra Luccas Claro’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Jerome Opoku’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

90+8. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Krzysztof Piatek kafa vuruşunu yaptı meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.