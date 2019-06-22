Başak Sayan ikizleri Ares ve Milan için alışverişte - Magazin haberleri

Oyunculuk kimliğinin yanı sıra yazarlık kimliği ile de adından söz ettiren Başak Sayan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncunun ilk adresi bir restoran oldu.

İkizleri Ares ve Milan için ıhlamur almaya geldiğini söyleyen güzel oyuncu, yaptığı mutfak alışverişi sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.