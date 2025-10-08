Başak Gümülcinelioğlu'ndan evlilik yıl dönümü paylaşımı: 3 yıl, 3 kişiyiz

Başak Gümülcinelioğlu, 2022'de Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, 78’inci Cannes Film Festivali’nde bebek beklediğini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.

REKLAM advertisement1

İlk kez anne olmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu, bir erkek çocuk beklediğini paylaşmış ve hamilelik sürecine dair zaman zaman sosyal medyadan takipçileriyle paylaşımlarda bulunmuştu.

REKLAM

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, eşi Çağrı Çıtanak ile evlilik yıl dönümlerini kutlamak için sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı.

Başak Gümülcinelioğlu, paylaşımına şu duygusal notu ekledi; "3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22"

Fotoğraflar: Instagram