02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu test sonucunun 'negatif' çıktığını söyledi.
Eşi Başak Dizer, konuyla ilgili bir tweet attı ve şunları söyledi:
"Son dakika aldığımız haberle sevindik hatta zatürreye bile sevindik. Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2148 vaka için çok çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara da acil şifalar dilerim."
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor,başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.."
Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.
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