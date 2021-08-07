Baş Belası dizisinin 8. son bölümünde; kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder.

BAŞ BELASI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BAŞ BELASI 8. SON BÖLÜM

Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır.

Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.