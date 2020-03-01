Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir? Evde tedavisi varmı? Baş ağrısı tedavi yöntemleri...

Toplumda yaygın olarak görülebilen baş ağrısı insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Peki bu baş ağrısına çözüm varmı? Evde tedavi edilebilirmi? Baş ağrısı türleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

BAŞ AĞRISI NEDİR?

Toplumda sık görülen baş ağrısı sinir, stres ve kaygıların neden olduğu baş ağrısıdır. Bu tip baş ağrısı, başın etrafını saran bir ağrı olarak algılanır. Genelde tek taraflı ve zonklayıcı ağrıya neden olur.

BAŞ AĞRISI SEBEBLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve kusma şeklinde görülür. Birçok baş ağrısı ciddi hastalıkların sonucu oluşmazken, bazı durumlarda acil müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden durumlar da oluşabilir. Olası nedenler ve uygun tedavinin belirlenmesi için bir nöroloji uzmanı size yardımcı olacaktır.

BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Zencefil:

Eşit miktardaki zencefil suyu ve limon suyunu karıştırın. Bu karışımdan günde bir veya iki kez içerek baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Başka bir seçenek olarak, iki kaşık suya bir çay kaşığı kuru zencefil tozu katıp, bir maske hazırlayıp bunu alnınıza uygulayabilirsiniz.

Nane Suyu:

Mentol ve menton baş ağrısının azaltılmasında çok etkilidir. Nane bu maddeleri ihtiva eden birincil bileşendir

Bir avuç nane yapraklarını ezerek suyunu sıkıp ayırın. Baş ağrısının tedavisi için bu suyu başınıza uygulayın.

Ayrıca rahatsızlığı gidermek için alnınıza nane çayı kompresi uygulayabilirsiniz. Nane suyu ile birlikte, maydanoz suyu da baş ağrısı tedavisinde etkilidir.



Fesleğen:

Fesleğen gergin kasları gevşeterek baş ağrısını hafifletir. Güçlü kas gevşetici özelliği vardır. Ayrıca, sakinleştirici ve ağrı kesici etkileri de vardır.

Bir bardak kaynar suya üç ya da dört adet taze fesleğen yaprağı katıp birkaç dakika pişirin. İsteğe bağlı olarak, biraz bal ekleyin ve sonra yavaş yavaş, bir çay gibi yudumlayın.

Ayrıca kaynar su dolu tencereye bir kaç tane fesleğen yaprağı veya birkaç damla fesleğen yağı katıp kaynatın ve başınızın üzerine bir bez örterek bu suyun buharından soluyun.

Alternatif olarak, birkaç tane taze fesleğen yaprağını çiğneyebilir veya bir baz yağı(nane yağı, badem yağı gibi) ile karıştırılarak fesleğen yağı ile alnınıza masaj yapabilirsiniz.

Lavanta Yağı:

Lavanta yağı yatıştırıcı kokusu sayesinde sadece gerilim baş ağrısını giderici olarak iş görür. Bu yağ ile ilgili yapılan araştırmalar aynı zamanda migren belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Herhangi bir bezin üzerine birkaç damla lavanta yağı damlatın ve bundan soluyun. Ayrıca iki bardak kaynar suya iki damla lavanta yağı damlatıp bunun buharından teneffüs edebilirsiniz.

Başka bir seçenek olarak, bir çorba kaşığı badem yağı veya zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağa iki veya üç damla lavanta esansiyel yağı katıp bu karışımla alnınıza masaj yapabilirsiniz.

NOT: Lavanta yağını kesinlikle yutmayın.

Buz Paketi:

Buzun ağrı üzerinde bir uyuşturucu etkisi vardır. Boynunuzun arkasına bir buz paketi uygulayarak migren baş ağrısından da rahatlama sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, başınızın üzerine beş dakika boyunca soğuk suya batırılmış bir beze sarılı buz kalıpları yerleştirebilirsiniz. Bu işlemini birkaç kez tekrarlayın.

Alternatif olarak, bir soğuk kompres yöntemi olarak dondurulmuş sebze çantasını kullanabilirsiniz. Yarım saat içinde rahatlama hissedeceksiniz.

Biberiye:

Biberiye yağındaki rozmarinik asit baş ağrısı tedavisine yardımcı yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.Birkaç damla biberiye yağı ile alnınıza masaj yapabilirsiniz. Alternatif olarak, bir çay kaşığı ezilmiş biberiye yapraklarına bir çay kaşığı ezilmiş ada çayı katın ve karışımı bir bardak suda kaynatarak bir bitkisel çay hazırlayın. Karışım kaynadıktan sonra ağzını örtün ve 10 dakika boyunca demlendirin. Çay oda sıcaklığına geldiği zaman içebilirsiniz. Bu bitkisel çayı günde iki üç kez içebilirsiniz.

NOT: Biberiye yağı epilepsi veya yüksek tansiyondan muzdarip olanlar için uygun olmayabilir.

Karanfil:

Karanfil soğutucu ve ağrı kesici özellikleri sayesinde gerilim baş ağrısını dindirmeye yardımcı olabilir.Birkaç diş karanfili temiz bir bez arasına yada poşet arasına koyun ve yavaşça ezin. Baş ağrınız geçene kadar bu ezilmiş karanfilleri koklayabilirsiniz.

Başka bir seçenek olarak, iki damla karanfil yağı ile alnınıza ve şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Ayrıca iki çay kaşığı hindistan cevizi yağını, bir tatlı kaşığı deniz tuzunu ve iki damla karanfil yağını karıştırıp bu karışımla hafifçe alnınıza masaj yapabilirsiniz.

Elma ve Elma Sirkesi:

Hem elma hemde elma sirkesi vücutta ki asit ve alkali düzeylerini dengeleyerek baş ağrısını rahatlatır.Soyulmuş elmaya biraz tuz atıp yiyin. Ayrıca su dolu bir bardağa iki çay kaşığı elma sirkesi katıp içebilirsiniz. Elma sirkesi organik olursa daha etkili olur.Bunları uyguladığınız halde baş ağrınız geçmediyse bir nöroloji uzmanına gitmeniz önerilir.

BAŞ AĞRISI TÜRLERİ

Gerilim Baş Ağrısı: Genelde baş etrafında sıkışma şeklinde ağrı yapar. Stres, gerilim ve yorgunluk kaynaklıdır.

Migren: Genelde ağrı başın tek tarafındadır. Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir. Bulantı ve kusma gerçekleşebilir. Baş ağrısı krizler yani ataklar halinde gelir ve 4-72 saat sürer. Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar. Migrenli kişi ışıktan ve sesten rahatsız olur.

Küme Baş Ağrısı: Genelde göz arkasında şiddetli bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Ağrı genelde günler süren ataklar halinde gelir yani belli zamanlarda kümelenme eğilimindedir. Beraberinde gözde kızarma ve yaşarma görülebilir.

Tansiyona Bağlı Baş Ağrısı: Genelde ense kısmında ağırlıklı ağrı görülür. Tansiyonun yükselmesi ile ilişkilidir. Trigeminal Nevralji: Yüzde keskin bir ağrı ve yüz kaslarında kasılma yapar.