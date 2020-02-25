Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Yediğiniz peynirin, işlenmiş şarküteri ürünlerinin ve yatma pozisyonunuzun baş ağrınızın nedeni olabileceğini unutmayın. Akla fazla gelmeyen bu nedenler, “Başım neden bu kadar ağrıyor” isyanınıza yanıt olabilir. VM Medical Park Bursa Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, baş ağrısına yol açtığı halde fazla bilinmeyen o nedenleri bilimsel yönleriyle anlattı. İşte o nedenlerden 3 tanesi.

1- BAZI PEYNİR TÜRLERİ

Birçok gıda maddesi baş ağrısına yol açabiliyor. Özellikle sert, yıllanmış, tütsülenmiş peynirlerde olan, “tiramin” maddesinin baş ağrısını tetikleyici yönü bulunuyor. Tiramin açısından zengin olan gıdalar tüketildiğinde kan basıncı yükselip kalp çarpıntısı oluşabiliyor. Tüm bu gelişmeler baş ağrıları için uygun zemin hazırlamış oluyor. Bu nedenle peynirin, kronik baş ağrısı ve migren rahatsızlığı olan bazı kişiler açısından ‘tetikleyici’ olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Ertuğrul Uyar, “Beslenme açısından sofralarda; Magnezyum, koenzim Q10, riboflavin içeren ve baş ağrılarını azaltan; Hurma, mercimek, nohut, kuru fasulye, tam tahıllar, ıspanak, nane, pazı, roka, pancar gibi yeşil yapraklı sebzelere yer açılmasını önemsiyoruz. Monosodyum glutamat (MSG) içeriği olan işlenmiş ve ambalajlı gıdalardan ise uzak durulmasını öneriyoruz” diyor.

2- SALAM, SOSİS, SUCUK GİBİ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Şarküteri ürünleri olarak bilinen salam, sucuk, sosis, jambon ve pastırma gibi işlenmiş ürünler, nitrat ve nitrit açısından oldukça zengin bulunuyor. Bazı kalp ilaçlarında da bulunan nitrit ve nitrat gibi katkı maddeleri insan vücuduna girdiğinde birçok soruna yol açabiliyor. Bu tür şarküteri ürünleri tüketildiğinde kişinin kan damarları şişmeye başlıyor ve ortaya şiddetli baş ağrısı çıkabiliyor. Tüketim devam ettikçe baş ağrısının kronik hale gelme olasılığı artıyor. Bu nedenle baş ağrısına eğilimli kişilerin bu tür ürünlerden mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor.

3-HORLAMA/YANLIŞ YATMA POZİSYONU:

Yatma pozisyonu da, baş ağrısını şekillendirici etkiye sahip bulunuyor. Yanlış pozisyonda yatılması ve bu yapılırken vücudun zorlanması ağrıların önünü açıyor. Geceleri olan baş ağrısında en çok uyku apnesi sendromundan şüpheleniliyor. Hasta sabahları yorgun kalkıyor, dinlenememiş hissediyor ve baş ağrısıyla uyanıyorsa bunun altında bir uyku apnesi sendromu olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Bu sorunda hastada; gece horlama ve nefes durması gibi belirtiler gözleniyor. Baş ağrısına, baş dönmesi ve tansiyon da eşlik edebiliyor. Uyku apnesinin uyku laboratuvarında tedavi edilebileceği belirtiliyor. “Uykusuzluk mutlaka önüne geçilmesi gereken bir sorundur” diyen Prof. Dr. Ertuğrul Uyar, sadece uykusuzluğun değil çok uyumanın da baş ağrısını kolaylaştıran bir etken olduğunu dile getirip, uyku düzeni değiştiği zaman atakların görülme sıklığının artabileceğine ve hastaların bu nedenle dinlenme fırsatlarını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.