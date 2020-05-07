Bartu Küçükçağlayan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Instagram'dan sinema yazarı Melikşah Altuntaş ile yaptığı canlı yayında izleyenleri eğlenceli dakikalar yaşatan Bartu Küçükçağlayan, günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. İşte, Bartu K yıkçağlayan hakkında detaylar...
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir),müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.
Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı.
Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.
Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.
Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.
Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında Merve Özgülle ile nikah masasına oturmuştur.
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