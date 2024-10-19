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        Haberler Gündem Güncel Bartın Irmağı 2 metre yükseldi, köy yolları kapandı | Son dakika haberleri

        Bartın Irmağı 2 metre yükseldi, 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi de 2 metre yükselirken, gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:21
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        Bartın Irmağı 2 metre yükseldi, köy yolları kapandı
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        Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bartın Irmağı 2 metre yükselirken, 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        AA'nın haberine göre, Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükseldi.

        Su seviyesinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

        Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

        BARTIN IRMAĞI'NDA SU SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre, 48 saatte Bartın kent merkezine 30 kilogram, Amasra ilçesine 35 kilogram, Kurucaşile ilçesine 68 kilogram ve Ulus ilçesine 54 kilogram yağış düştü.

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        Yağışın düştüğü Bartın'da, kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi.

        Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele sular altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

        Bartın'ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi.

        Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.

        Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamurun rengini aldı.

        Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Aynı anda Bartın Limanı'na girmek için demir atan yük gemileriyle de güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde gözlenebilen 2 gökkuşağı, daha sonra kayboldu.

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        #bartın haberleri
        #sağanak yağış
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