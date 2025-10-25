Habertürk
        Bartın haberleri: İşçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İşçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var!

        Bartın'da, sabah saatlerinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:38
        Bartın'da kaza saat 07.30 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkiinde meydana geldi.

        Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Demircan’ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        #bartın
        #Son dakika haberler
