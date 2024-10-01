Bartın'daki çöp yığınlarında İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari ceza uygulanmıştır."