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Önder S. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirildiği Bartın Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Önder S.’nin Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi. Köpek 5 gündür hastanede yatan sahibinin taburcu olmasını bekliyor. Köpeği hastanenin sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları besleyip onunla oyunlar oynuyorlar.

Köpeğe "Cesur" ismini verdiklerini belirten, büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz yani suyuydu yemesiydi. Buda buradan ayrılmıyor buralarda. İnşallah iyileşir sahibi de tekrar kavuşur.” dedi.

"HASTANEMİZİN MASKOTU OLDU"

Hastane Radyoloji Teknikeri Ahmet Ramis Öztekin, yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin 5 gün önce hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.

Hasta yakınlarından köpeğin ambulansın peşinden hastaneye kadar geldiğini öğrendiklerini ve o günden bu yana köpeğin hastane bahçesinden ayrılmadığını anlatan Öztekin, "Köpeğin bir adı var mı bilmiyoruz ama biz Cesur koyduk. Burada hastane personeliyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Sürekli besliyoruz ve onunla ilgileniyoruz. Cesur, hastanemizin maskotu oldu. Köpeğin bu davranışı insanlığa güzel bir örnek. Biz de çok duygulanıyoruz." diye konuştu.