        Bartın'da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü | Son dakika haberleri

        Bartın'da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü

        Bartın'da sürüler halinde ortaya çıkan kahverengi kokarca vatandaşı bıktırdı. Ev ve arabaları bile istila eden kokarcalar vatandaşlar için kabusa dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:11
        Bartın'da kabus! Ev ve arabaları istila ettiler
        Bartın ilçelerinin yanı sıra il merkezindeki bazı mahallelerden Zonguldak sınırındaki köylere kadar çok geniş alanda görülen kokarcalar insanlara zor anlar yaşatıyor. Yumurtlama döneminde olduğu belirtilen kokarcalar, ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor.

        Sürüler halinde görülen ve evlerin duvar, balkon ve camlarını saran kokarcalardan bazılarının boyutunun bilinendeb 2 kat daha büyük boyutlarda olması dikkat çekiyor.

        Kendi imkanları ile kokarcalarla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar, mücadelenin yeterli olmaması nedeniyle yetkililerden destek istiyor.

        Çiftlik, Ulugeçitambarcı gibi bir çok köyde yaygın şekilde görülen kokarcaları görüntüleyen onlarca sosyal medya kullanıcısı, kendi hesaplarından ve gruplardan paylaşarak yetkililerden yardım bekliyor.

        Yazı Boyutu
