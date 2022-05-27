Heyelan sonrası çalışmada ortaya çıktı!

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolu üzerinde, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için harekete geçen Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makinesi ile çalışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre çalışma esnasında 1 metre derinlikte, kireçtaşından yapılmış bilezik şeklinde objeye rastlandı.

Objenin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.

BEREKET OBJESİ

Bölgeye gelerek inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde 90 santimetre yüksekliğindeki eserin, Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından, objenin bulunduğu yerden alınarak Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.