Ayı saldırısına uğradı! 65 dikiş atıldı

AA

Bartın'da saldırısına uğradığı ayı tarafından kolu ve sırtından ısırılan kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede 65 dikiş atılarak tedavi edildi.

Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kadıncı (52), akşam saatlerinde, tarlasına bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almaya gitti.

Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yanlarına gelmesi için hayvanlarına seslenen Kadıncı, kendisine yaklaşırken gördüğü ayıdan kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen Kadıncı, kolu ve sırt bölgesi ile karnından yaralandı.

Bir süre ayıyla boğuşan Kadıncı, ayının yanından ayrılmasının ardından cep telefonuyla oğlunu aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve yaralarına 65 zımba dikiş atılan Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

BOĞUŞTUĞUM SIRADA 'HERHALDE AYI BENİM BÖBREKLERİMİ SÖKTÜ' DEDİM

Kadıncı, gazetecilere, otlamaları için sabah saatlerinde bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almak için tarlasına gittiği sırada karşısına ayı çıktığını ve bir süre boğuştuğunu anlattı.

Ayının kolunu ve sırtını ısırdığını ifade eden Kadıncı, "Saldırıdan sonra hemen oğlumu aradım ve 'Beni ayı ısırdı.' dedim. Taksiyle sağlık ocağına gittik, oradan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Boğuştuğum sırada 'Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü' dedim ama 3 sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60'tan fazla kancalı dikiş atıldı." diye konuştu.

"BEN BOYLU BOYUNCA YATTIM, O DA BENİ ÖLDÜ SANIP UZAKLAŞTI"

Bir ayıyla karşılaşarak saldırısına uğrayacağının aklının ucundan geçmeyeceğini aktaran Kadıncı, hayatında da ilk kez canlı bir şekilde ayı gördüğünü aktardı.

Kadıncı, "Bana saldırmasının ardından kalkarak ben de onun üzerine yürüdüm ama hala saldırmaya devam etti. Daha sonra ben boylu boyunca hareketsiz yattım, o da beni öldü sanıp uzaklaştı. Beni Allah kurtardı ama çok bağırdım. En fazla kolumu ısırdı sırtımı da iki kez ısırdı bıraktı." dedi.

"AYILARLA İLGİLİ ENDİŞE İÇİNDEYİZ, YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Musa Tüfekçioğlu da mahallelerinde ilk olarak ayıların bahçelerde görüldüğünü ve arı kovanlarına saldırdığını, bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve son olarak da komşu mahallelerindeki vatandaşı yaraladığını kaydetti.

Ayılara ilişkin yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Tüfekçioğlu, "Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyle bir şekilde bu ayılarla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz yardım bekliyoruz. Yine dün gece mahalle sakinlerimizden bir vatandaşımızın önüne ayı çıkmış ve korkarak oradan uzaklaşmış. Bahsettiğimiz bu olaylar mahallemizin içinde yerleşim yerlerine yakın yerlerde oluyor." ifadelerini kullandı.