Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10.16'da büyüklüğü 4.8'de deprem meydana geldi.
Giriş: 11.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:43
Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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