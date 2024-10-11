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        Haberler Gündem Son dakika: DEPREM! Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem

        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem

        Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10.16'da büyüklüğü 4.8'de deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:43
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        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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        Karadeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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