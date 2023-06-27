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Barselona'da 'şüpheli paket' paniği: Tren istasyonu tahliye edildi

İspanya'nın Barselona kentindeki Plaça Catalunya tren istasyonunda "şüpheli bir nesne" bulunduğuna dair ihbarların ardından tahliye emri verildi.

Giriş: 27.06.2023 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Barselona'da 'şüpheli paket' paniği: Tren istasyonu tahliye edildi
HABERTURK.COM

İspanya'nın Katalonya eyaletindeki Barselona kentinde, bir tren istasyonunda çöp kutusunda bulunan şüpheli bir nesne nedeniyle polis tren istasyonunu boşalttı.

Katalan polis sözcüsü, bir güvenlik görevlisinin çöp kutusunda tik tak sesi algıladığını ve kabloları gördüğünü, bunun ardından istasyonun tahliye edilmesine ve bir bomba imha ekibi ile köpek biriminin konuşlandırılmasına karar verildiğini söyledi.

Polis, "Şüpheli cisim ihbarı üzerine Plaça Catalunya metro istasyonunda çalışıyoruz. Uzmanlarımız yerin güvenliğini sağlamak için kontroller yapıyor" dedi.

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