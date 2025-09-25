Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Barry Can’t Swim ilk kez Türkiye'de

        Barry Can’t Swim ilk kez Türkiye'de

        Sayısız ödül ve ödül adaylıklarına sahip prodüktör, DJ ve multi-enstrümantalist Barry Can't Swim, dünya müzik listelerinde milyonlarca kez dinlenen şarkılarını özel performansıyla birleştirerek %100 Müzik katkılarıyla 26 Eylül akşamı Türkiye'de ilk defa Zorlu PSM'de müzikseverle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:02 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barry Can't Swim ilk kez Türkiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zorlu PSM’nin her yaz düzenlediği ve uluslararası sanatçıları yaz boyunca ağırladığı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında, cazdan aldığı ilhamla elektronik dans müziğine duygusal ve ritmik katmanlar ekleyen Edinburgh doğumlu prodüktör Barry Can’t Swim, %100 Müzik katkılarıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde serinin dördüncü edisyonuna görkemli bir kapanış yapmaya hazırlanıyor.

        Elektronik müziğin yükselen isimlerinden Barry Can't Swim, nam-ı diğer Joshua Mainnie, 2020'de yayımladığı “Because I Wanted You To Know” kaydıyla Birleşik Krallık elektronik sahnesinde adını duyurduktan sonra, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. House, caz, afrobeat ve farklı elektronik müzik türlerini harmanlayarak kendi özgün tarzını oluşturan Barry Can't Swim, 2023 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü "When Will We Land?" ile büyük başarı yakaladı. Bu albümle Mercury Prize ve Brit Ödülleri’nde ‘En İyi Dans Sanatçısı’ kategorisinde aday gösterildi. BBC Radio 1 tarafından ‘Yılın En İyi Dans Albümü’ seçilen bu albüm, Clash, Billboard ve Mixmag gibi saygın müzik yayınlarında yılın en iyileri arasında yer aldı ve DJ Mag ise onu ‘Yılın Yükselen Prodüktörü’ ödülüne layık gördü.

        DJ'likten canlı elektronik müzik sahnesine adım atarak kısa sürede zirveye çıkan Barry Can't Swim, Coachella, Glastonbury ve Reading gibi dünyanın en prestijli festivallerinde sahne aldı ve elektronik müzik dünyasında kendine güçlü bir yer edindi.

        Barry Can’t Swim konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Barry Can’t Swim
        #konser
        #müzik
        #PSM Loves Summer
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Habertürk Anasayfa