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Bariyerlere çarptı, aracının başında "oğlum" diyerek feryat etti

Bolu’da gece saatlerinde alt geçitte kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yolda savruldu. Otomobilinin kaputuna yatan sürücü "oğlum" diyerek feryat etti

Giriş: 26.03.2023 - 01:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bariyerlere çarptı, aracının başında
İHA

Kaza, saat 00.35 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan 80.yıl alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil alt geçitte bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil yolda savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anında çıkan seslerden dolayı çevredeki vatandaşlar merak içerisinde olay yerinde kalabalık oluşturdu.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracında oluşan hasarlardan dolayı sürücü uzun süre aracının başından ayrılamadı. Otomobilinin kaputuna yatan sürücü "oğlum" diyerek feryat etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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